Смольніков – перший гравець господаря чемпіонату світу за 20 років, який був вилучений

Захисник збірної Росії Ігор Смольніков став першим гравцем господаря Мундіалю за 20 років, який отримав вилучення.

Під час матчу 3 туру групового етапу ЧС-2018 Уругвай – Росія на 36-й хвилині захисник росіян Ігор Смольніков отримав другу жовту картку і був вилучений з поля.

Уругвай – Росія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018

Це перше вилучення в складі господаря чемпіонату світу за 20 років. Востаннє червону картку отримував захисник збірної Франції Марсель Десаї у фіналі ЧС-1998.

Раніше Росія вперше в історії вийшла в плей-офф.