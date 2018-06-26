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Смольніков – перший гравець господаря чемпіонату світу за 20 років, який був вилучений

25 червня 19:16 596 Читать на русском
Смольніков – перший гравець господаря чемпіонату світу за 20 років, який був вилучений
Ігор Смольніков / Getty Images

Захисник збірної Росії Ігор Смольніков став першим гравцем господаря Мундіалю за 20 років, який отримав вилучення.

Під час матчу 3 туру групового етапу ЧС-2018 Уругвай – Росія на 36-й хвилині захисник росіян Ігор Смольніков отримав другу жовту картку і був вилучений з поля.

Уругвай – Росія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2018

Це перше вилучення в складі господаря чемпіонату світу за 20 років. Востаннє червону картку отримував захисник збірної Франції Марсель Десаї у фіналі ЧС-1998.

Раніше Росія вперше в історії вийшла в плей-офф.

ЧС-2018 3 тур

Уругвай - Росія: Понеділок 25 червня 2018

Уругвай
Матч завершено
3 : 0
Росія
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Теги
ЧС 2018 Росія Росія Уругвай - Росія Ігор Смольніков Ігор Смольніков
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