"Зоря грала у два нападники. Багато забігів за спину, доводилося багато рухатися, закривати зони. Хороша битва. Я отримав задоволення.

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Не скажу, що Зоря чимось здивувала. Ми дивилися багато відео, знали, що вони добре контратакують, непогано рухаються. Вони створили кілька хороших моментів в контратаках.

Важко оцінити з цього матчу, яку б сходинку посіла Зоря в Серії А, якби грала у чемпіонаті Італії. Була досить рівна гра. У нас другий тайм був кращий, ніж перший. Думаю, Зоря була б конкурентоспроможною у будь-який лізі", – сказав Смоллінг у коментарі SportArena.

Нагадаємо, Рома після 2-х турів йде у групі С Ліги конференцій на першій сходинці, набравши 6 очок. Зоря з нулем у графі – остання.

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