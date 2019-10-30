Смоллінг зайнявся незвичним бізнесом

Гравець Манчестер Юнайтед Кріс Смоллінг, який нині виступає на правах оренди за італійську Рому, вклав шестизначну суму в цікавий проект.

Англійський захисник італійської Роми Кріс Смоллінг вирішив окрім футболу зайнятись бізнесом. Гравець інвестував більше 100 тисяч фунтів стерлінгів у виробництво веганської шкіри з ананасів та їх відходів, повідомляє видання Forbes. Футболіст зізнався, що вже давно хотів вкласти кошти у щось таке, що відповідає його поглядам і цінностям.

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Нагадаємо, Смоллінг завдяки дружині, яка є вегеном, перейшов на рослинну дієту. Цьому посприяв також тендиніт колінного суглоба, який є у досить багатьох футболістів. Гравець зізнався, що після відмови від м’яса став відчувати тендиніт менше.

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