Багаторічний оборонець англійського Манчестер Юнайтед Кріс Смоллінг остаточно перебрався до італійської Серії А. Минулий сезон він там провів на правах оренди.

"Червоні дияволи" відпустили центрбека в Рим, повідомляє офіційний сайт клубу.

Клюйверт став гравцем РБ Лейпциг

Смоллінг підписав із Ромою 3-річний контракт. Орієнтовна сума трансферу – 18 млн фунтів. На Олд Траффорд Смоллінг провів 9 сезонів, перебравшись до МЮ з рідного Фулхема. У складі манкуніанців оборонець, зокрема, здобув два чемпіонських титули.

Сезон 2019/20 Кріс Смоллінг провів за "вовків" на правах оренди. У його активі 37 матчів у всіх турнірах, у яких англієць забив 3 м'ячі та віддав 2 результативні передачі.

Трансферний дедлайн (LIVE): ПСЖ розводить Барсу, яка близька до потрійного провалу, бомба від Арсенала