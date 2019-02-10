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Смоллінг розповів, чому став веганом

11:37 297 Читать на русском
Смоллінг розповів, чому став веганом
Кріс Смоллінг / Sky Sports

Захисник Манчестер Юнайтед Кріс Смоллінг зізнався, що спонукало його стати веганом.

"Ми робили тест підколінного сухожилля, і я показав результат 35%. На велотренажері моя сила зросла.

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Я послідовно стаю сильнішим та показую кращі результати. Навіть перед тим, як став веганом, я викреслив червоне м'ясо, і моє відновлення значно покращилось.

У мене були деякі симптоми, але коли я повністю став веганом, я їх взагалі не відчуваю", – цитує Смоллінга Sky Sports.

Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Кріс Смоллінг Кріс Смоллінг
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