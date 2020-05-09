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Смоллінг отримав 2 несподіваних варіанти продовження кар'єри, – ЗМІ

16:18 344 Читать на русском
Смоллінг отримав 2 несподіваних варіанти продовження кар'єри, – ЗМІ
Кріс Смоллінг / LaPresse

Оборонець італійської Роми Кріс Смоллінг, права на якого належать англійському Манчестер Юнайтед, може залишитись у Серії А. Щоправда, не в столичному клубі.

Манкуніанці мають запасний план, якщо "вовки" не викуплять 30-річного центрбека, повідомляє Laroma24.it.

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Якщо Рома не заплатить 18 млн євро, то МЮ запропонує Смоллінга іншим італійським грандам – Ювентусу та міланському Інтеру. Англієць добре себе зарекомендував на Апеннінах, але столичний клуб затягує перемовини з Юнайтед. Зокрема, римляни намагаються продовжити оренду оборонця або домовитися про розтермінування виплат за трансфер.

У нинішньому сезоні Кріс Смоллінг провів 28 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі.

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