Смоллінг може перебратися до Тоттенхема

Оборонець італійської Роми Кріс Смоллінг, права на якого належать англійському Манчестер Юнайтед, потрапив до сфери зацікавлень лондонського Тоттенхема.

Досвідчений центрбек може перебратися до табору "шпор" влітку, повідомляє Corriere dello Sport.

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Тоттенхем шукає підсилення лінії оборони й збирається повернути Смоллінга на батьківщину. Конкуренцію лондонцям у боротьбі за 30-річного оборонця складе Евертон. Окрім того, спробує викупити англійця і Рома, за яку Смоллінг виступає на правах оренди. Він має чинний до літа 2022 року контракт із МЮ.

У нинішньому сезоні Кріс Смоллінг провів 19 матчів за "вовків" у Серії А, в яких забив 2 м'ячі.

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