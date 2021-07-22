Еміль Сміт-Роу підписав із Арсеналом новий довгостроковий контракт, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Деталі не уточнюються, але за даними Transfermarkt, 20-річний хавбек поставив підпис під угодою до літа 2026 року. Також Еміль взяв собі культовий 10-й номер, який раніше носили, зокрема, Озіл, Вілшер, Бергкамп, ван Персі.

Зауважимо, у минулому сезоні Сміт-Роу, який є вихованцем Арсенала, провів 37 поєдинків у всіх турнірах, забивши 7 м'ячів і віддавши стільки ж результативних передач.

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