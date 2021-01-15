Наставник Астон Вілли Дін Сміт став найкращим тренером англійської Прем'єр-ліги за підсумками минулого місяця, повідомляє офіційний сайт турніру.

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У грудні АВ набрала 11 очок у 5-ти матчах. У цій номінації Сміт випередив Карло Анчелотті (Евертон), Уле Гуннара Сульшера (Манчестер Юнайтед), а також Шона Дайча (Бернлі).

Після 15-ти матів АПЛ підопічні Сміта розташувались на 8-й сходинці. Наразі лідером перегонів є Манчестер Юнайтед, який випереджає Ліверпуль на три очки.

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