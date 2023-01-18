– Розкажи про свій дебют у складі Марселя, наскільки він був хвилюючим?

– Моя перша гра була на виїзді, тому не так хвилююче. Від мене вимагалося допомогти команді втримати результат, що ми й зробили (Труа – Марсель – 0:2). А ось у домашній грі, коли був повний стадіон і панувала просто нереальна атмосфера, у першому таймі трохи переживав.

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На другий тайм вийшов вже більш спокійним і зрештою зіграв більш якісно. Були деякі дрібні помилки, але я нормально це сприймаю. Звичайно, в наступних іграх потрібно надійніше зіграти, але для цього ще необхідно притертися до команди, адже не так легко одразу взаємодіяти з партнерами і показувати фантастичний футбол. Думаю, що я швидко втягнуся і все буде добре.

– У дебютній грі буквально за хвилину після появи на полі ти заробив жовту картку. Засмутився?

– Я спочатку посміхнувся, бо не зрозумів, що сталося. Потім побачив жовту і мені трішечки стало смішно, що за таке дають жовту... Добре, що не червона у першій грі (посміхається). Я був першим на м'ячі, вибив його, вже полем прослизнув і зачепив гравця. Це явно не тягнуло на жовту картку. Але нічого страшного, – сказав Маліновський в інтерв'ю Terrikon.

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