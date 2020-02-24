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Смирний визнаний найкращим гравцем 19 туру УПЛ

12:53 503 Читать на русском
Смирний визнаний найкращим гравцем 19 туру УПЛ
Євген Смирний / ФК Колос

Українська Прем'єр-ліга назвала найкращого гравця 19 туру Favbet Ліги.

61’ Артем Сітало
 
Євген Смирний 46’
Євген Смирний 90+2’
46’ Євген Смирний
61’ Артем Сітало
90+2’ Євген Смирний

Півзахисник Колоса Євген Смирний визнаний найкращим гравцем 19 туру УПЛ за рішенням експертної ради, повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.

Результативні удари вихованця Динамо у відеоогляді матчу Олександрія – Колос – 1:2

21-річний хавбек, права на якого належать київському Динамо, забив 2 голи у ворота Олександрії, які забезпечили перемогу команді з Ковалівки. В опитуванні він випередив Беньяміна Вербіча, Віталія Буяльського та Богдана Лєднєва.

Зазначимо, що в активі Смирного вже 5 голів у поточному розіграші УПЛ. Завдяки перемозі над Олександрією Колос піднявся на 6 місце в турнірній таблиці.

Колос завдяки дублю Смирного у компенсований час дотиснув Олександрію – ковалівці піднялись у топ-6 УПЛ

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Головне Олександрія - Колос Колос Колос Євген Смирний Євген Смирний
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