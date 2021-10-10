Збірна Андорри приймала Англію в рамках відбору до ЧС-2022. Дивіться відео голів на Футбол 24.

Фіналіст Євро-2020 не соромився свого статусу гостя у матчі з Андоррою і знищив суперника 5-ма голами без відповіді.

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Підопічні Саутгейта забивали м'ячі на різний смак. Поєдинок обслуговувала українська арбітриня Катерина Монзуль, яка вчасно гасила пристрасті на полі, не соромлячись роздавати англійським зіркам попередження. А наприкінці матчу рефері призначила пенальті у ворота господарів.

Англія майже гарантувала собі першу сходинку у групі I, Андорра залишається на 5-й сходинці.

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