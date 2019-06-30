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Смертельно хворий Ріксен востаннє публічно з'явився на людях

15:21 1247 Читать на русском
Смертельно хворий Ріксен востаннє публічно з'явився на людях
Фернандо Ріксен та його близькі / фото із соцмереж

У Глазго пройшов благодійний вечір на честь колишнього півзахисника збірної Нідерландів Фернандо Ріксена.

Близько місяця тому невиліковно хворий Фернандо Ріксен заявив, що у нього більше немає сил з'являтись на людях. 42-річний голландець наважився провести прощальну вечірку, яку відвідали близько 200 людей – переважно рідних та близьких екс-футболіста, а також декілька фанатів, повідомляє Scottish Sun.

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Нагадаємо, Ріксен страждає бічним аміотрофічним склерозом близько 6-ти років. Колишній футболіст вже не може навіть розмовляти, а спілкується за допомогою спеціальної програми.

За словами дружини Ріксена, він любить увагу, але у нього більше немає сил відвідувати масові заходи. Ця своєрідна вечірка стала останньою публічною появою Ріксена, який залишок життя проведе у спеціальній лікарні в Шотландії.

"Ти стаєш "овочем" і очікуєш смерті – навіть рак не такий безжальний". Навіжений Фернандо Ріксен бухав, нюхав кокс, ламав носи, але зараз володіє тільки одним пальцем

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Теги
Світ Рейнджерс Рейнджерс Зеніт Зеніт Нідерланди Нідерланди Фернандо Ріксен
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