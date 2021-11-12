Організатор трагічного перельоту, 67-річний Девід Хендерсон, засуджений до 18 місяців тюремного ув'язнення, інформує ВВС.

Сім'я загиблого Сали подала до суду на Нант та Кардіфф

Пілот Дейв Ібботсон не мав ліцензії на комерційні рейси, а літак перебував у неналежному технічному стані. Хендерсон повинен був сам сісти за штурвал, проте в цей час відпочивав у Парижі і попросив колегу здійснити короткий переліт. Після аварії організатор намагався приховати свою причетність, що також було враховано під час слідства. Адвокати засудженого оголосили про намір подати апеляцію.

Нагадаємо, авіакатастрофа сталася 21 січня 2018-го. Кардіфф підписав Еміліано Салу з Нанта за 15 млн фунтів, і аргентинець повинен був перетнути Ла-Манш на літаку. На жаль, до місця призначення 28-річний футболіст і 59-річний пілот не дісталися – повітряне судно зникло з радарів та впало у воду неподалік острова Гернсі. Через 2 тижні на глибині 63 метрів було виявлено уламки літака та одне тіло. Пізніше з'ясувалося, що воно належить саме Салі, а от тіло Ібботсона так і не знайшли.

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