Юний хавбек Еріон Кайтазі помер через зупинку серця прямо на полі, інформує Bljesak.

42-річний французький арбітр раптово помер – три дні тому він судив ПСЖ

Команди Трепча 89 і A&N проводили товариський матч. В кінці першого тайму Кайтазі раптово впав без свідомості. Зусилля лікарів виявилися марними – через деякий час вони констатували смерть від зупинки серця. Еріон лише кілька тижнів тому відсвяткував своє 17-річчя...

Кайтазі грав за різні юнацькі команди Косова, але на дорослому рівні дебютувати так і не встиг. Трепча 89 покладала великі надії на вихованця, який вважався одним з головних талантів клубу.

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