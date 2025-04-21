Папа Римський йде у відставку або помирає щоразу, коли Авелліно підвищується в класі.

Авелліно завойовує путівку у вищий дивізіон щоразу, коли помирає Папа Римський. Ця тенденція відбувається з 1958 року, інформує Il Mattino.

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Вперше цей збіг стався 1958 року зі смертю Пія XII і виходом Авелліно в Серію C. У 1963 році прощання з Іоанном XXIII збіглося з поверненням команди після вильоту в попередньому році.

У 1978 році, коли вже померли два Папи, і було стільки ж конклавів: один для повернення Павла VI і наступний, за 33 дні, із заміною Іоанна Павла II. Само собою зрозуміло, що це був рік найважливішої перемоги "вовків" з історичним виходом у Серію А.

У 2005 році історія продовжилася з Каролем Войтилою та ще одним історичним фіналом плей-офф, виграним у Наполі.

У 2013 році відставка Бенедикта XVI не стала винятком – команда вийшла в Серію В. Він помер у 2022 році.

Цього сезону "вовки" виступали в Серії С і достроково гарантували собі підвищення в класі.

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