Смерть напередодні Різдва: 22-річного футболіста застрелили на вулиці
Далеко не всі французькі клуби зустрінуть свята у гарному настрої.
У ніч з 22 на 23 грудня помер 22-річний нападник Сантана Менді. Звістку про трагедію повідомив його клуб – Обань з четвертого дивізіону Франції.
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Футболіст став учасником перестрілки на вулицях Марселя. Одна з куль влучила у Менді, завдавши рани несумісної з життям. "Він залишить велику порожнечу і назавжди буде одним із нас. Всі наші думки та співчуття звернені до його родини", – сумно констатує прес-служба Обані.
Менді виступав на позиції форварда, але не міг похизуватися видатною кар'єрою. Після академії Марселя нападник вештався клубами англійської трясовини, Андорри, а потім повернувся на батьківщину. Сантана приєднався до Обані влітку і за 11 матчів нинішнього сезону встиг оформити лише один гол.
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