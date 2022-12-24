У ніч з 22 на 23 грудня помер 22-річний нападник Сантана Менді. Звістку про трагедію повідомив його клуб – Обань з четвертого дивізіону Франції.

Помер чемпіон світу, який всю кар'єру провів у одному клубі

Футболіст став учасником перестрілки на вулицях Марселя. Одна з куль влучила у Менді, завдавши рани несумісної з життям. "Він залишить велику порожнечу і назавжди буде одним із нас. Всі наші думки та співчуття звернені до його родини", – сумно констатує прес-служба Обані.

Менді виступав на позиції форварда, але не міг похизуватися видатною кар'єрою. Після академії Марселя нападник вештався клубами англійської трясовини, Андорри, а потім повернувся на батьківщину. Сантана приєднався до Обані влітку і за 11 матчів нинішнього сезону встиг оформити лише один гол.

L’AFC a appris avec une grande tristesse la tragique disparition de Adel Santana Mendy.



Il laissera un grand vide et demeurera à jamais l’un des nôtres.



Toutes nos pensées et nos condoléances vont à sa famille. pic.twitter.com/HAZXSH7JLa — Aubagne FC (@AubagneFoot) December 24, 2022

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