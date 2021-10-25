Громадянська панахида і прощання з Сергієм Морозовим відбудуться в Олімпійському дворику НСК Олімпійський у вівторок, 26 жовтня, повідомляє офіційний сайт телеканалів Футбол.

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Прощання триватиме з 11:00 до 12:30, а після панахиди Сергія Морозова буде поховано на Совському кладовищі.

Нагадаємо, Сергій Морозов пішов із життя у віці 71 року, причиною смерті стали ускладення від коронавірусу. Головними клубами у його кар'єрі стали московський ЦСКА і тоді ще ворошиловградська Зоря, з якою Морозов вигравав чемпіонат СРСР-1972. Опісля Сергій Юрійович попрацював тренером в Україні, Китаї і Туркменістані, а з 2008 року був експертом на телеканалах Футбол.

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