Смерть англійської Королеви Єлизавети ІІ залишила в таємниці футбольні вподобання її Величності. Втім, є кілька досить цікавих варіантів, за кого ж таки вболівала Єлизавета ІІ.

Вона зійшла на британський трон у далекому 1952 році, коли світ футболу був зовсім іншим. Наприклад, статусом чинного чемпіона планети володіла збірна Уругваю, Манчестер Юнайтед лише втретє в історії став найсильнішою командою Англії, а чемпіонат Європи почнуть розігрувати лише через 8 років.

Багато десятиліть залишалося загадкою, якій же команді симпатизувала Єлизавета II. І нам таки вдалося дещо рознюхати! Світлій пам'яті легендарної королеви Сполученого Королівства присвячується...