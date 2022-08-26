Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) офіційно підтвердив попереднє рішення Комітету ФІФА на користь французького клубу.

Сала не мав жодного шансу врятуватися після падіння літака – нові подробиці катастрофи

Загальна сума трансферу складала 17 млн євро, але Сала трагічно розбився у авіакатастрофі під час перельоту з Франції до Британії. CAS вважає, що Кардіфф повинен сплатити 6 млн євро першого траншу, який був повністю узгоджений за 2 дні до смерті аргентинця. Валлійці не погоджуються з цим вердиктом і платити поки не збираються. Кардіфф планує подавати ще одну апеляцію, а в разі повторної невдачі звернеться до неспортивного суду і спробує вибивати компенсацію з винуватців трагедії. Зокрема, є питання до Нанта та його представників, які були зобов'язані якісніше організувати переліт.

Нагадаємо, Сала перейшов з Нанта в Кардіфф Сіті в зимове трансферне вікно 2019 року. Увечері 21 січня форвард вилетів на приватному літаку в Уельс, але за годину до запланованого прибуття повітряне судно зникло з радарів. Пізніше пошукова група виявила на дні Ла-Маншу літак і тіло, яке, як з'ясувалося пізніше, належало Салі. Тіло пілота так і не знайшли.

"Тот звонок изменил нашу жизнь": год со дня гибели Эмилиано Салы – трагедии, которая шокировала весь мир