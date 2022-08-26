Смерть Еміліано Сали: CAS виніс вердикт у суперечці двох клубів за сплату трагічного трансферу
Кардіфф і Нант понад 3 роки вирішують свої фінансові питання за мотивами сумнозвісного переходу нападника Еміліано Сали.
Спортивний арбітражний суд Лозанни (CAS) офіційно підтвердив попереднє рішення Комітету ФІФА на користь французького клубу.
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Загальна сума трансферу складала 17 млн євро, але Сала трагічно розбився у авіакатастрофі під час перельоту з Франції до Британії. CAS вважає, що Кардіфф повинен сплатити 6 млн євро першого траншу, який був повністю узгоджений за 2 дні до смерті аргентинця. Валлійці не погоджуються з цим вердиктом і платити поки не збираються. Кардіфф планує подавати ще одну апеляцію, а в разі повторної невдачі звернеться до неспортивного суду і спробує вибивати компенсацію з винуватців трагедії. Зокрема, є питання до Нанта та його представників, які були зобов'язані якісніше організувати переліт.
Нагадаємо, Сала перейшов з Нанта в Кардіфф Сіті в зимове трансферне вікно 2019 року. Увечері 21 січня форвард вилетів на приватному літаку в Уельс, але за годину до запланованого прибуття повітряне судно зникло з радарів. Пізніше пошукова група виявила на дні Ла-Маншу літак і тіло, яке, як з'ясувалося пізніше, належало Салі. Тіло пілота так і не знайшли.
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