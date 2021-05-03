Смерть Асторі: італійський лікар засуджений до позбавлення волі
Італійський суд завершив розгляд справи стосовно смерті колишнього капітана Фіорентини Давіде Асторі.
Джорджо Галанті – колишній спортивний консультант "фіалок" та директор центру спортивної медицини у Флоренції – засуджений до одного року позбавлення волі. Саме він останнім підписав документ, який дозволяв захиснику займатися футболом попри виявлені проблеми з серцем. Це трапилося 10 липня 2017-го.
Капітан англійського клубу помер у віці 32 років
Суд визнав його винним та призначив покарання у вигляді одного року ув'язнення, хоча прокурор просив на 6 місяців більше. Засуджений не був присутнім під час оголошення вироку, натомість засідання відвідали представники Фіорентини та Франческа Фіоретті – вдова футболіста.
Адвокат медика був здивований таким вироком і запевнив, що готуватиме апеляцію. Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.
Нагадаємо, Давіде Асторі помер уві сні в ніч з 3 на 4 березня 2018 року. Причиною смерті стала брадіаритмія (один із видів порушення серцевого ритму). Трагедія трапилася в готелі Удіне перед матчем чемпіонату Італії Удінезе – Фіорентина.