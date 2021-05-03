Джорджо Галанті – колишній спортивний консультант "фіалок" та директор центру спортивної медицини у Флоренції – засуджений до одного року позбавлення волі. Саме він останнім підписав документ, який дозволяв захиснику займатися футболом попри виявлені проблеми з серцем. Це трапилося 10 липня 2017-го.

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Суд визнав його винним та призначив покарання у вигляді одного року ув'язнення, хоча прокурор просив на 6 місяців більше. Засуджений не був присутнім під час оголошення вироку, натомість засідання відвідали представники Фіорентини та Франческа Фіоретті – вдова футболіста.

Адвокат медика був здивований таким вироком і запевнив, що готуватиме апеляцію. Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, Давіде Асторі помер уві сні в ніч з 3 на 4 березня 2018 року. Причиною смерті стала брадіаритмія (один із видів порушення серцевого ритму). Трагедія трапилася в готелі Удіне перед матчем чемпіонату Італії Удінезе – Фіорентина.

Давіде Асторі – смерть Професіонала, Романтика, Капітана