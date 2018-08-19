Смалійчук: Я готовий продавати гравців у Росію, це допоможе розвитку футболу в Україні

Віце-президент Карпат Олег Смалійчук висловився щодо можливості продавати гравців українських клубів у Росію.

"Не треба змішувати. Ось дивіться – вони платять хороші гроші, а ми на них відкриваємо спортивний манеж, де займаються багато українських дітей. Хіба це погано?

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Тому так. Я продам гравця в Росію. Але треба дивитися на умови", – цитує Смалійчука видання tribuna.

Нагадаємо, після 4-х турів УПЛ Карпати знаходяться на 7-й сходинці, маючи в активі 4 очки. Сьогодні, 19 серпня, Карпати проведуть матч проти чернігівської Десни на виїзді.

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