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Смалійчук: Я готовий продавати гравців у Росію, це допоможе розвитку футболу в Україні

17:31 324 Читать на русском
Смалійчук: Я готовий продавати гравців у Росію, це допоможе розвитку футболу в Україні
Олег Смалійчук та Петро Димінський / Фото ФК Карпати

Віце-президент Карпат Олег Смалійчук висловився щодо можливості продавати гравців українських клубів у Росію.

"Не треба змішувати. Ось дивіться – вони платять хороші гроші, а ми на них відкриваємо спортивний манеж, де займаються багато українських дітей. Хіба це погано?

Смалійчук: Якщо Карпати не потраплять у єврокубки, то я готовий піти з клубу

Тому так. Я продам гравця в Росію. Але треба дивитися на умови", – цитує Смалійчука видання tribuna.

Нагадаємо, після 4-х турів УПЛ Карпати знаходяться на 7-й сходинці, маючи в активі 4 очки. Сьогодні, 19 серпня, Карпати проведуть матч проти чернігівської Десни на виїзді.

Десна – Карпати і ще 2 матчі 5-го туру УПЛ: анонс

Україна5 тур

Десна - Карпати: Неділя 19 серпня 2018

Десна

live 56'
2 : 0
Карпати
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
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Десна - Карпати Карпати Карпати Олег Смалійчук
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