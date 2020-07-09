Смалійчук відповів на звинувачення УАФ – співвласник Карпат пригадав аналогічні порушення Динамо і Шахтаря

Співвласник Карпат Олег Смалійчук відреагував на лист КДК УАФ щодо стимуляції суперників Руха.

"Я ніколи не боявся і не втікав від відповідальності за свої вчинки. Готовий до дискусії щодо мого покарання, але за умови того, що правосуддя буде об’єктивним до усіх фігурантів подібних процесів, що мали місце в українському футболі за останні роки.

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Ні для кого не секрет, що фінансова стимуляція – буденне явище, про це говорять президенти, тренери і гравці, цього не приховують, а подекуди і пишаються. Якщо такі дії є забороненими, тоді мені дивно, що Комітет етики і чесної гри звернув увагу на проблему стимуляції лише зараз.

Відповідно, пропоную Голові Комітету Франческо Баранці виступити з роз’ясненням правил гри, аби усі – преса, клуби, уболівальники – зрозуміли, що дозволено робити, а що – ні. Зрештою, можна запропонувати усім клубам укласти джентльменський договір – звести нанівець практику стимуляції суперників, оскільки вона шкодить нашому футболу", – цитує Смалійчука офіційний сайт Карпат.

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Окрім цього, львів'яни пригадали випадки стимуляції суперника в українському футболі, навівши як приклад аналогічні ситуації з Динамо та Шахтарем. З повним переліком аргументів Карпат можна ознайомитися на офіційному сайті "зелено-білих".

Нагадаємо, власник Руха Григорій Козловський оприлюднив резонансний аудіозапис, на якому голос людини, схожий на виконавчого директора Карпат Ростислава Ящишина, стверджує, що Смалійчук платить суперникам "жовто-чорних" по 500 тисяч гривень.

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