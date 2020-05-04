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Смалійчук: Від теми про УПЛ голова болить навіть у "Цитрамона"

4 травня 16:35 371 Читать на русском
Смалійчук: Від теми про УПЛ голова болить навіть у "Цитрамона"
Олег Смалійчук / Фото з відкритих джерел

Колишній віце-президент Карпат Олег Смалійчук запропонував свій варіант вирішення питання з єдиним телепулом.

"Укранські клуби ще домовляються про єдиний телепул... від теми про УПЛ голова болить навіть у "Цитрамона". Пропоную негайні теледебати", – написав Смалійчук на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

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Нагадаємо, 27 квітня львівські Карпати повторно висунули Смалійчука на посаду президента УПЛ.

До слова, волевиявлення клубів Прем'єр-ліги перенесли вже вдруге. Спочатку планувалося, що вибори відбудуться 7 квітня. Проте їх перенесли на 24 квітня через запроваджений Кабінетом міністрів карантин. Та оскільки уряд продовжив запобіжні заходи до 11 травня – довелося відкласти і вибори очільника УПЛ.

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Теги
Карпати Карпати УПЛ вибори президента УПЛ Олег Смалійчук телебачення
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