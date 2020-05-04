Смалійчук: Від теми про УПЛ голова болить навіть у "Цитрамона"

Колишній віце-президент Карпат Олег Смалійчук запропонував свій варіант вирішення питання з єдиним телепулом.

"Укранські клуби ще домовляються про єдиний телепул... від теми про УПЛ голова болить навіть у "Цитрамона". Пропоную негайні теледебати", – написав Смалійчук на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Кандидат від Шахтаря офіційно приєднався до боротьби за посаду президента УПЛ

Нагадаємо, 27 квітня львівські Карпати повторно висунули Смалійчука на посаду президента УПЛ.

До слова, волевиявлення клубів Прем'єр-ліги перенесли вже вдруге. Спочатку планувалося, що вибори відбудуться 7 квітня. Проте їх перенесли на 24 квітня через запроваджений Кабінетом міністрів карантин. Та оскільки уряд продовжив запобіжні заходи до 11 травня – довелося відкласти і вибори очільника УПЛ.

Динамо чи Зоря у ЛЧ, доля титулу Шахтаря, "зручний" порятунок Карпат – 6 варіантів завершення сезону, і як догодити УЄФА