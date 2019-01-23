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Смалійчук: У Карпат щодо Лебеденка були більш вигідні пропозиції, ніж від Луго

06:30 693 Читать на русском
Смалійчук: У Карпат щодо Лебеденка були більш вигідні пропозиції, ніж від Луго
Орест Лебеденко / ФК Луго

Віце-президент Карпат Олег Смалійчук розповів про деталі переходу Ореста Лебеденка в Луго.

"Василь Кравець, як і Лебеденко, перейшов у Луго завдяки президентові іспанського клубу Тіно Сакесу. У Карпат були пропозиції щодо Лебеденка більш вигідні, але він представив перед нами серйозний проект з великим майбутнім.

"Це великий крок у моїй кар'єрі, моя мрія", – Луго презентував Лебеденка

Я вдячний Луго за теплий прийом. Впевнений, що між клубами й надалі будуть підтримуватися хороші стосунки. І не варто порівнювати Кравця і Лебеденка, оскільки це різні футболісти", – сказав Смайлійчук прес-службі Луго на презентації екс-гравця Карпат.

"Він стукає в двері збірної України", – спортивний директор Леганеса пояснив, чому клуб звернув увагу на Кравця

Теги
Іспанія Українці за кордоном Орест Лебеденко Орест Лебеденко Карпати Карпати Луго Луго Олег Смалійчук
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