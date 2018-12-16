Віце-президент Карпат Смалійчук: Цього року я вже подавав у відставку

Віце-президент Карпат Олег Смалійчук зізнався, що цього року вже подавав у відставку.

"Заяву про свою відставку я написав в то самий день, коли погодився на свою посаду. Вона знаходиться десь у сейфі Димінського.

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Крім того, у цьому календарному році я вже подавав у відставку, Петро Петрович мою заяву не прийняв. Скільки у мене довіри й часу, я сказати не можу. Якщо чесно, я цим не цікавлюсь.

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Якщо наприкінці сезону Карпати не посядуть місце в зоні єврокубків, я знову подам у відставку. Якщо я не покажу результат своєї роботи… За свої вчинки треба відповідати", – цитує Смалійчука сайт телеканалів "Футбол 1/2".