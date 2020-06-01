Смалійчук придбав Карпати за реальні гроші, він має партнера на Заході, – Денисов

Ведучий програми Великий Футбол Олександр Денисов пригадав бесіду з новим власником Карпат Олегом Смалійчуком.

"Я розмовляв з Олегом Смалійчуком. Він сказав, що мова про кеш, реальні гроші. Він сказав, що у нього є партнер на Заході. Угода оформлена для того, щоб потім з цим партнером щось робити з Карпатами.

Смалійчук купив Карпати у Димінського

Також спілкувався з людьми, близькими до львівського футболу, до Карпат. Вони кажуть, що це може бути певна угода між Смалійчуком і Димінським, що клуб у майбутньому буде знову проданий. Смалійчук може отримати якусь частку після цього продажу", – розповів Денисов в ефірі Великого Футболу.

Нагадаємо, 27 травня футбольний агент Олег Смалійчук офіційно став власником Карпат.

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