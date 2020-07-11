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Смалійчук поставив масну крапку в історії з фінансуванням суперників Руха

12:15 - Читать на русском
Смалійчук поставив масну крапку в історії з фінансуванням суперників Руха
Олег Смалійчук / фото ФК Карпати

Співвласник Карпат Олег Смалійчук заявив, що більше не буде фінансово стимулювати суперників Руха.

"Ні Гріша (Григорій Козловський – прим. Футбол 24), ні Рух мені не вороги. Більше нічого нікому не пропоную. Крапка", – написав Смалійчук в сторіс Instagram.

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Нагадаємо, співвласник Карпат начебто стимулював суперників Руха, пропонуючи 500 тисяч за перемогу. Пізніше, Смалійчук збільшив суму винагороди до 600 тисяч, а цією справою зацікавилась УАФ.

Додамо, що Карпати були виключені з УПЛ через неявку на матчі проти Маріуполя. Львів'яни зазначали, що не могли дістатись на поєдинок через фінансові труднощі.

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Теги
Карпати Карпати Олег Смалійчук Григорій Козловський Рух Рух
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