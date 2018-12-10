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Смалійчук подав у відставку з посади віце-президента Карпат

18:10 1964 Читать на русском
Смалійчук подав у відставку з посади віце-президента Карпат
Олег Смалійчук / Фото ФК Карпати

Віце-президент Карпат Олег Смалійчук вирішив покинути свою посаду у львівському клубі.

Олег Смалійчук прийняв рішення подати у відставку з посади віце-президента львівського клубу, повідомляє видання SportArena.

"Що я міг зробити, вивезти його до лісу та прив’язати до дерева?", – Смалійчук – про відставку Мораіша

Що спонукало функціонера на таке рішення – не повідомляється, як і невідомо, чи буде відставка прийнята президентом клубу Петром Димінським.

Офіційного підтвердження від самого Смалійчука або Карпат – немає.

Нагадаємо, функціонер виступав з відкритою критикою керівництва УПЛ та комітету арбітрів ФФУ.

Після 18-ти турів чемпіонату України Карпати посідають 10-ту сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 17 очок.

Олег Смалійчук – про те, кого називає "вівцями", скільки треба грошей для боротьби за єврокубки та кому належать Карпати

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