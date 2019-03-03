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Смалійчук пішов у відставку після розмови Димінського з Копитком, – ЗМІ

09:58 972 Читать на русском
Смалійчук пішов у відставку після розмови Димінського з Копитком, – ЗМІ
Олег Смалійчук / Карпати

Олег Смалійчук міг піти з посади віце-президента Карпат через президента ФК Львів Богдана Копитка.

 

Як повідомляє "Спортивка", Смалійчук прийняв рішення про відставку з посади віце-президента Карпат після того, як президент Львова Богдан Копитко переговорив з почесним президентом Карпат Петром Димінським.

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Крім того, Копитко погрожує відставкою головному тренеру Львова Юрію Бакалову, якщо його команда програє Карпатам у 22 турі УПЛ.

Нагадаємо, Олег Смалійчук заявив про відхід з повсади віце-президента Карпат через скандальне відео, офіційної заяви клубу щодо цього поки немає.

Теги
Карпати - Львів Карпати Карпати Олег Смалійчук Львів Львів Богдан Копитко
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