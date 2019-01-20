Смалійчук: Новачки у Карпат будуть, у нас на олівці чимало прізвищ

Віце-президент Карпат Олег Смалійчук розповів про трансферну політику "зелених левів".

"Щодо трансферної політики, то нам дуже приємний інтерес до клубних вихованців з більш потужних чемпіонатів. Але варто, щоб усі зрозуміли: ми не якась радянська комісійна крамниця, де можна дешево скупитися необхідним товаром. Нас цікавить спортивний проект. Тобто, якщо є пропозиція по нашому гравцю, ми насамперед звертаємо увагу на майбутній прогрес, на потенційний розвиток.

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Ми аналізуємо те, як гравці зможуть розвиватися, щоб в майбутньому приїхати і допомогти збірній України виконувати поставлені завдання. Підкреслюю, інтерес приємний, але ми звертаємо увагу на спортивну складову і на те, як цей клуб гарантуватиме нам спортивний розвиток нашого вихованця.

На олівці у нас є чимало прізвищ. Але усі ми вчимося на своїх помилках, а я це роблю перший. Потрібно визнати, що для солідності селекційної роботи, нам потрібно, щоб якість переважала кількість. Тому новачки будуть, але давайте говорити не про кількісне підсилення, а про якісне. Людина, яка прийде, має бути сильнішою за того гравця, який у нас вже є.

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Ми поступово намагаємося відмовитися від величезної кількості переглядів. Новому тренеру не варто час дорогоцінний гаяти на перегляд великої кількості потенційних новачків. Нехай краще використає його для роботи над тактикою і посиленням командної гри. Чи приїде хтось до нас на перегляд? Я не впевнений", – цитує Смалійчука офіційний сайт Карпат.