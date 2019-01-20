toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ БАРСЕЛОНА - ЛЕГАНЕС

Смалійчук: Новачки у Карпат будуть, у нас на олівці чимало прізвищ

21 січня 08:00 1 Читать на русском
Смалійчук: Новачки у Карпат будуть, у нас на олівці чимало прізвищ
Олег Смалійчук / ФК Карпати

Віце-президент Карпат Олег Смалійчук розповів про трансферну політику "зелених левів".

"Щодо трансферної політики, то нам дуже приємний інтерес до клубних вихованців з більш потужних чемпіонатів. Але варто, щоб усі зрозуміли: ми не якась радянська комісійна крамниця, де можна дешево скупитися необхідним товаром. Нас цікавить спортивний проект. Тобто, якщо є пропозиція по нашому гравцю, ми насамперед звертаємо увагу на майбутній прогрес, на потенційний розвиток.

Смалійчук: Ведемо перемовини щодо трансферів Шведа та Лебеденка, Федецький може стати граючим тренером дубля

Ми аналізуємо те, як гравці зможуть розвиватися, щоб в майбутньому приїхати і допомогти збірній України виконувати поставлені завдання. Підкреслюю, інтерес приємний, але ми звертаємо увагу на спортивну складову і на те, як цей клуб гарантуватиме нам спортивний розвиток нашого вихованця.

На олівці у нас є чимало прізвищ. Але усі ми вчимося на своїх помилках, а я це роблю перший. Потрібно визнати, що для солідності селекційної роботи, нам потрібно, щоб якість переважала кількість. Тому новачки будуть, але давайте говорити не про кількісне підсилення, а про якісне. Людина, яка прийде, має бути сильнішою за того гравця, який у нас вже є.

Швед, Лебеденко та ще кілька гравців не полетіли з Карпатами на збори – "леви" вже вирушили у Туреччину

Ми поступово намагаємося відмовитися від величезної кількості переглядів. Новому тренеру не варто час дорогоцінний гаяти на перегляд великої кількості потенційних новачків. Нехай краще використає його для роботи над тактикою і посиленням командної гри. Чи приїде хтось до нас на перегляд? Я не впевнений", – цитує Смалійчука офіційний сайт Карпат.

Теги
Карпати Карпати Олег Смалійчук
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
16
год
:
0
хв
Дженоа
16:00
Мілан
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук