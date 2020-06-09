Смалійчук не зможе взяти участь у виборах президента УПЛ

Виконавчий директор УПЛ Євген Дикий підтвердив, що Олег Смалійчук випав з боротьби за крісло президента ліги через свій новий статус у Карпатах.

"Рішення про дату виборів президента ухвалимо, радше за все, після закінчення сезону, коли зберемося з клубами в очному режимі. Обговоримо це питання і вже спільно приймемо подальше рішення. Також треба буде підвести підсумки і відзвітувати по фінансовій діяльності, узгодити плани на наступний сезон.

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Що стосується Олега Смалійчука, то в статуті УПЛ є пункт – кандидат на посаду президента ліги не повинен бути ніяким чином пов'язаний з клубом Прем'єр-ліги. Тому саме Олег Смалійчук в сьогоднішньому статусі кандидатом бути не може", – пояснив Дикий у коментарі FootBoom.

Нагадаємо, Смалійчук 27 травня офіційно став президентом Карпат, придбавши львівський клуб у Петра Димінського.

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