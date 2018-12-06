Смалійчук назвав зірване засідання клубів УПЛ "цирком"

Віце-президент Карпат Олег Смалійчук відреагував на зірвані збори клубів УПЛ стосовно розширення чемпіонату до 16-ти команд.

Олег Смалійчук у коментарі FootballHub різко відреагував на зрив засідання УПЛ стосовно розширення ліги до 16-ти клубів.

"Ми не закликали клуби до бойкоту", – УПЛ офіційно відреагувала на зрив засідання щодо розширення чемпіонату

"Це цирк. Решту я скажу колегам без камер. Так робити – не солідно, не по відношенню до нас, а по відношенню до українського футболу. В останні роки у нас дві ліги. Є два гранди: перша ліга, які міряються, у кого який потенціал. Інша ліга – це ми, прості смертні", – сказав Смалійчук.

УПЛ вже назвала дату нового засідання – 20 грудня 2018 року.

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