Смалійчук на посаді президента УПЛ готовий працювати безкоштовно

Кандидат на посаду президента УПЛ Олег Смалійчук пояснив, що мотивує його боротися за цю роботу.

"У нас історично так складається, що спочатку клуби вибирають президента, щоб він керував футболом, а потім вони керують самим президентом. Тоді він просто протирає штани і отримує зарплату.

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Саме тому я рік обіцяю працювати безкоштовно. Але вимагаю при зустрічі з власниками клубів висловити свою пропозицію – непопулярну, яка не всім сподобається. Ми близькі до дна і може так статися, що рятувати вже буде нічого. Політичні схематози повинні піти в минуле. Футбол повинен стати релігією.

Я 20 років живу в Європі, мені вже соромно представлятися менеджером з України. Я навіть не кажу про якість наших клубів. Вісім з десяти футболістів, які виховуються українським клубами, не витримують в європейських чемпіонатах ніякої критики і повертаються додому в теплу ванну. Ми стоїмо на межі того, щоб приймати вольові рішення. Ми догралися до того, що футболу в країні взагалі може не бути", – сказав Смалійчук в ефірі програми Великий футбол.

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