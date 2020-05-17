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Смалійчук: Можна працювати в футболі, можна працювати в цирку, але неможливо працювати у футболі, схожому на цирк

12:15 175 Читать на русском
Смалійчук: Можна працювати в футболі, можна працювати в цирку, але неможливо працювати у футболі, схожому на цирк
Олег Смалійчук / Фото з відкритих джерел

Кандидат на посаду президента УПЛ Олег Смалійчук поділився думками щодо монополії Шахтаря в українському футболі.

"Уважно послухайте останні інтерв'ю Сергія Палкіна. Спочатку він заявляє, що три клуби самі домовляться про телепул і ніякого президента для цього не потрібно. Потім Шахтар висуває на цю посаду свого кандидата, і потім просить всіх зняти свої кандидатури.

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А зараз десь пошепотілись у кулуарах і взагалі перенесли вибори. Для повної картини маслом залишилося лише згвалтувати діючий регламент і залишити всього 12 клубів на наступний сезон. Слухайте, я з повагою ставлюся до будь-якої професії. Можна працювати в футболі, можна працювати в цирку. Але неможливо працювати в футболі, схожому на цирк. Повинна бути чесна конкуренція, а не монополія одного клубу.

З нетерпінням чекаю, як вони зараз збираються догравати, хто куди входить і хто звідки вилітає. Прогнозую, що це все закінчиться війною, в якій переможців не буде", – сказав Смалійчук у коментарі виданню Football.ua.

Нагадаємо, конкурентами Смалійчука за посаду стануть Михайло Метревелі від Шахтаря, а також Олександр Шевченко, якого підтримали Десна та Львів. Раніше висуванець Карпат оголосив, що готовий протягом року безкоштовно працювати на благо українського футболу.

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Теги
футбольні фінанси Шахтар Шахтар вибори президента УПЛ Сергій Палкін УПЛ Олег Смалійчук
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