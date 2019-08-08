Смалійчук: Моя історія в українському футболі завершилась

Колишній віце-президент Карпат Олег Смалійчук зробив гучну заяву щодо свого майбутнього.

"Моїм пріоритетним завданням було покращити фінансову складову клубу і зробити все для того, щоб ФК Карпати не зник з футбольної карти України. Можливо, це моя суб’єктивна думка, але вважаю, що я дав цей результат і зараз ми ходимо на трибуни вболівати за рідний клуб. Навіть ціною свого рейтингу і репутації. Все інше – це дрібниці.

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Відповідати на критику та закиди на разі не збираюсь, бо це буде нагадувати виніс сміття з хати і може зашкодити клубу, який я люблю. Зараз будується нова команда з новим тренером, яким необхідна наша підтримка. Вірю, що нове керівництво буде вчитись саме на моїх, а не на своїх помилках. Вірю в наших левенят та їхні перемоги.

Моя історія в українському футболі завершилась. Крім Карпат в Україні для мене не існує більше клубів, а значить будь-які чутки про мою співпрацю з іншими проектами всього лише фейк", – написав Смалійчук у facebook.

Нагадаємо, Олег Смалійчук обіймав керівні посади у львівському клубі з 2017 року.

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