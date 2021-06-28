"Розумію роздратування вболівальників через тишу з нашого боку. Але не переживайте, ми всі працюємо для того, щоб у Львові були лише одні Карпати – чесний клуб з прозорою економікою. Не вірте чуткам.

На базі розформованих Карпат з'явиться новий клуб – Смалійчук і Ко готуються стартувати в аматорах

Насправді ми нічого не приховуємо, просто ще не завершили всі процеси, щоб могли щось вам повідомити. Думаю, за тиждень усе вирішиться – і ми все розкажемо. Не буде ніяких інтерв'ю "в теплій ванні", готовий говорити з вами напряму. Тому пишіть питання в чаті офіційного сайту Карпат, намагатимусь відповісти на більшість з них", – цитує Олега Смалійчука офіційна сторінка Карпат у Facebook.

Нагадаємо, у сезоні 2020/21 у Львові були дві команди під назвою Карпати. Одна з них під керівництвом Любомира Вовчука грала у Другій лізі. Інша, яку очолює Андрій Тлумак – в аматорах. Нещодавно стало відомо, що на основі розформованих Карпат з'явиться новий клуб.

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