"Хотів піти на львівське дербі Рух – Львів, але у мене не було можливості. А друга причина – у футбольних правилах немає такого, що можуть програти обидві команди. Я вболіваю і проти Руха, і проти Львова. І ніколи не буду цього приховувати. Війна і конкуренція має бути чесною, я хочу конкурувати з цими клубами чесно.

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Десь ми перегнули палицю, десь створили занадто багато ажіотажу. Але я хочу, щоб у нас була війна ідей, а не бюджетів, кулуарних домовленостей або роботи з суддями. Я завжди буду проти Руха і Львова. Хочу, щоб вони програвали навіть на тренуваннях. Але я мрію про те, щоб хоча б одна з цих команд втрималася в еліті до того моменту, коли туди повернуться Карпати. Я мрію навіть не про те, щоб стадіон був заповнений під час матчу із Севільєю, а в зустрічі львівських команд, в дербі. Коли пульс 200, коли адреналін, коли заруба на полі. Воювати ми повинні тільки на полі.

Відносини у нас можуть бути як більш теплі, так і більш холодні, але це не повинно зводити нас до особистого. Мені подобається, як працює Рух. Я взагалі за розвиток всього львівського футболу. Я б також хотів підтримати Рух і особисто Григорія Козловського в такому масштабному проекті, як будівництво бази. Це круто. І саму ідею Козловського, оскільки потрібно мати величезні яйця, щоб вкладати стільки енергії, грошей, ресурсу в розвиток бренду, який у Львові ніколи не буде першим.

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Рух не існуватиме без Карпат, а Карпати – без мотивації з боку конкурентів. Якщо вибирати між поїздкою на мерсисайдське і львівське дербі, я виберу друге. А якщо ще й кубкове... Ця конкуренція зробить нас сильнішими. Коли ми запропонували 600 тисяч гривень за перемогу над Рухом – це було круто. Я вважаю, що Козловський теж хотів би, щоб Карпати зараз були в УПЛ. Він хотів би це дербі. Він вважає так само, як і я: тільки чесна конкуренція зробить наші клуби сильніше. Можливо, я занадто емоційно сприйняв те, що він запропонував Карпатам профінансувати всі виїзні матчі до кінця сезону", – поділився Смалійчук в програмі Бомбардир.

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