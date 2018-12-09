"Що я міг зробити, вивезти його до лісу та прив’язати до дерева?", – Смалійчук – про відставку Мораіша

Віце-президент Карпат Олег Смалійчук прокоментував відставку Жозе Мораіша, роботу клубу та поділився очікуваннями від гри Шведа і Карраскаля.

"Мораіш? Що я міг зробити, вивезти його до лісу та прив’язати до дерева? Такого в Карпатах не буває. Він зробив свій вибір, якби він був би тут поруч, я би прокоментував, а говорити за спиною – не солідно.

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Карраскаль? Якщо ви уважно подивитеся, наприклад на статистику його дій в обороні, то навесні Карраскаль був вільним художником, йому дозволялося працювати тільки на атаку. Восени ми розуміли, що потенціал і якість суперників будуть вищими, тому ми почали працювати над його дисципліною, перша за все в оборонних діях. В 20 років, якщо футболіст так відробляє в обороні, то його не вистачає, щоб бігти ще вперед.

Нема ідеальних футболістів, ідеальні футболісти виграють "Золоті м’ячі". Карраскалю потрібно більше розуміти футбол і працювати на команду, менше дриблінгу на рівному місці. Йому 20 років. Не можна повісити лідерство на людину, яка ще повністю не сформована як особистість.

Карпати – Динамо – 0:4 – відео голів

Швед? У Карпат є ідея. Карпати хочуть давати шанс своїм вихованцям грати в європейських чемпіонатах. Який футболіст, чи його не батьки не мріють, щоб їхній син грав в європейському чемпіонаті? Буде інтерес до Шведа серед європейських клубів – ми цю пропозицію розглянемо. Українськи гранди? В цю сторону не дивимося", – сказав Смалійчук FootballHub.