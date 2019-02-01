Смалійчук: І у Карпат, і у Шведа були кращі пропозиції у фінансовому плані

Віце-президент Карпат Олег Смалійчук прокоментував перехід Мар’яна Шведа у Селтік.

"Не все вимірюється грошима. Так, і у Карпат, і у самого футболіста були кращі у фінансовому плані пропозиції, але Мар’ян ще раз довів, що зелено-білий колір для нього не порожній звук.

Швед прокоментував підписання контракту з Селтіком

Любов до рідного клубу, любов до свого міста і до своєї країни повинні стати прикладом для наших молодих вихованців. І не важливо, хто навпроти, важливо, хто поруч", – написав Смалійчук на своїй сторінці у Фейсбук.

Підписати Шведа Селтіку порадив Шевченко

Нагадаємо, вінгер Карпат Мар’ян Швед офіційно підписав контракт з Селтіком, який розрахований на 4,5 року. Наступні півроку футболіст проведе у львівському клубі на правах оренди.