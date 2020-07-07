"Смалійчук і Козловський відпочивають разом": Метревелі висловив припущення щодо штучності конфлікту львівських клубів

Футбольний експерт Михайло Метревелі висловився щодо конфлікту між власниками Руха та Карпат – Григорієм Козловським та Олегом Смалійчуком.

"Я знаю, що Смалійчук і Козловський дружать, відпочивають разом. Тому тут підняли хороший хайп, але проблема в тому, що ця ситуація Карпатам ніяк не допомогла. Хоча могла б допомогти, якби все було зроблено по-іншому.

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Якби Григорій Петрович звернувся в УПЛ, і централізовано допомогли б Карпатам. Перерахували б гроші УПЛ, а Ліга вже передала б ці гроші Карпатам. Це було б коректно. Потрібно було робити це через УПЛ, яка зацікавлена ​​в тому, щоб всі команди дограли чемпіонат.

Олегу не потрібно було б від цього відмовлятися, спокійно б спрацювали з УПЛ і дограли б чемпіонат. Поки Олег і Григорій мірялися приладами, програли від цього Карпати", – підкреслив Метревелі у програмі Великий футбол.

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