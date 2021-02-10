Свого часу Рафаїлов заявляв, що Смалійчук під час трансферу Андрія Луніна в Реал був лише перекладачем. Після втрати посади у Зорі (березень 2020-го) функціонер дав кілька гучних інтерв'ю, а згодом переїхав жити до Росії.

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"Як кажуть, мудрість приходить зі старістю, але інколи старість приходить одна. Відпустіть вже цього бідного горе-менеджера нещасного, який десь втік. Начудив так, що довелося переховуватися в якомусь російському будинку для престарілих.

Якщо чесно, мені його навіть шкода. Чому в нього так розриває пердак від однієї думки про мене, не знаю. Не можу відповісти. Можливо, його там накололи якимось "Спутніком", і не сидиться спокійно. У будь-якому випадку мені його шкода. Втік та й втік, слава Богу. Бажаю йому лише здоров'я та багатоліття", – сказав Смалійчук в ефірі YouTube-каналу Карпат.

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