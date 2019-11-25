Смалійчук – гнила людина, нехай краще збирає апельсини, – Федецький жорстко відповів колишньому віце-президенту Карпат

Колишній захисник Карпат та збірної України Артем Федецький вирішив не мовчати після звинувачень у продажності від Олега Смалійчука, який обіймав керівні посади у львівському клубі з 2017 по 2019 рік.

"Того, що розказує Смалійчук, не могло бути. По-перше, Смалійчук не платив нам преміальних, обманюючи хлопців, тому ні з чого було "збирати" на арбітрів (сміється – прим. автора). Нехай спочатку віддасть обіцяне. Може з ним він поїхав в теплу Іспанію. По-друге, Карпати завжди грали чесно і це не обговорюється. Адже він вилив цей бруд не тільки особисто на мене, але і в цілому на команду і клуб.

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Якщо у Смалійчука є конкретні факти, то нехай надасть, а не пустословить. Особисто я ніколи цим не займався, і в таких справах не брав участі. Єдині розмови з арбітрами були на полі внаслідок мого вибухового характеру, за що і отримував жовті картки. Що стосується "цього", по-іншому не можу його назвати, нехай розповість про чесність і порядність, коли не платив хлопцям обіцяні преміальні, а тільки чекав, коли команда повністю розвалиться, щоб все "поцупити".

Я прийшов в клуб на одних умовах, а буквально через п'ять-шість місяців переписав на інші, тому що "воно" почало скаржитися, що у команди немає грошей, все плачевно, будемо урізати зарплати і я хочу з тобою поговорити. Я з урізанням на 50 відсотків погодився, бо прийшов в команду не заробляти, а допомогти своїм досвідом рідному клубу. Є офіційні органи, нехай його словами вони і займуться. Він боягуз, бо ніколи б не сказав це мені в обличчя. Любитель говорити через пресу на відстані. Мабуть, я став йому поперек горла. Він як останній дворняга, підібгавши хвіст втік з клубу, ледь не довів Карпати до Першої ліги.

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Якщо я не влаштовував своєю грою, то чому мене не відпустив на запрошення головного тренера Андрія Тлумака у Волинь, а через три місяці відправив у дубль. Причина? Його пояснення: "Ти в команді не можеш бути, маєш великий авторитет, і всі поважають, а до мене ніяк не ставляться". Так як він поводився з футболістами і простими працівниками клубу, бази – його дійсно ніхто не поважав.

А щодо моїх справ у політиці? Він не може судити, хороший або поганий я політик. Я по життю максималіст, і дійсно йшов у політику, щоб допомогти людям жити краще. Але так вийшло, що не пройшов. Зате отримав хороший життєвий досвід і ні про що не шкодую. Я розумію, навіщо він так говорить. Просто хоче вилити всю свою брудну жовч з прогнилої душонки.

Коли він поїхав, я повернувся з дубля і допоміг команді в двох матчах залишитися в еліті. Думаю, моя частинка допомоги залишила команду в УПЛ. А якби він залишився, так ми точно вилетіли б. Слава Богу, він вчасно змився, і таким чином допоміг нам утриматися.

Ще раз повторюся: будь ласка, якщо є факти, претензії, то доведи і покажи що і як було. Моїм обов'язком в ролі капітана Карпат було грати у футбол, налагоджувати взаємини між гравцями і тренерським штабом. А свою провальну роботу він намагається виправдати такими брудними справами. Це гнила і несолідна людина. І те, що він на мені піариться, мабуть я йому сильно став поперек горла. І коли воно пішло, всі тільки перехрестилися, і завдяки його втечі команда залишилася в Прем'єр-лізі.

Навіть після його продажу гравців це ніяк не відчувається на клубі. Він залишив розруху і зараз, наскільки я знаю, справи в команді з фінансами погані. Хороші трансфери дійсно відчуваються, коли команда йде на хорошому ходу у верхній частині таблиці. А так він пощипав, пощипав дрібницю, і як злодюжка втік з клубу, залишивши одні тільки проблеми.

Кожну професію потрібно поважати, і вітати те, що у людини краще виходить. Не знаю, який він менеджер у футболі, але нехай збирає апельсини, у нього це класно виходить", – розповів Федецький у коментарі ua-football.

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