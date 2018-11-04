Слуцький шокував журналіста своєю англійською, оконфузившись під час інтерв'ю – курйоз дня

Головний тренер Вітесса Леонід Слуцький оконфузився на телебаченні, переплутавши англійські слова.

Головний тренер Вітесса Леонід Слуцький спростував чутки про перехід у Спортінг:

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"Це чутки. Мені це не цікаво, насправді, ніяких контактів не було. Мій контракт з Вітессом розрахований на два роки, і я хочу працювати тут. Але якщо власник або директор клубу звільнять мене, в такій ситуації мені доведеться піти. Подейкують, Спортінг готовий запропонувати за мене 500 тисяч євро? Я не знаю, серйозно. Для мене це великий сюрприз", – сказав росіянин в ефірі телеканалу FOX Sports.

Зазначимо, що під час інтерв'ю Слуцький переплутав англійські слова sack (звільнити, відправити у відставку) і suck (смоктати). Таким чином, керманич Вітесса запропонував власнику "відсмоктати у нього".

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