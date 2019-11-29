Сльози Розенберга після матчу з Динамо – фанати Мальме влаштували фантастичний перфоманс легенді клубу

Нападник Мальме Маркус Розенберг провів свій останній матч на домашньому стадіоні, на жаль, проти київського Динамо (4:3).

37-річний Маркус Розенберг став героєм поєдинку 5-го туру групового етапу ЛЄ Мальме – Динамо (4:3). У неймовірному матчі швед зумів відзначитись двома голами.

Мальме – Динамо – 4:3 – відео голів та огляд матчу

Особливою ця зустріч стала для Маркуса також по тій причині, що це був його останній матч на домашньому стадіоні Мальме. Вболівальники шведського клубу зробили крутий прощальний перфоманс для свого улюбленого нападника, який розчулив Маркуса.

Розенберг розпочинав свою кар'єру в Мальме, після чого встиг пограти у Аяксі, Вердері та інших клубах. У 2014-му форвард повернувся у рідну команду.

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