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Сльози Розенберга після матчу з Динамо – фанати Мальме влаштували фантастичний перфоманс легенді клубу

13:43 26 Читать на русском
Сльози Розенберга після матчу з Динамо – фанати Мальме влаштували фантастичний перфоманс легенді клубу
Маркус Розенберг / Фото ФК Динамо

Нападник Мальме Маркус Розенберг провів свій останній матч на домашньому стадіоні, на жаль, проти київського Динамо (4:3).

2’ Расмус Бенгтсон
48’ Маркус Розенберґ
57’ Ердаль Ракіп
90+6’ Маркус Розенберґ
 
Віталій Миколенко 18’
Віктор Циганков 39’
Сергій Сидорчук 65’
Беньямін Вербіч 77’
2’ Расмус Бенгтсон
18’ Віталій Миколенко
39’ Віктор Циганков
48’ Маркус Розенберґ
57’ Ердаль Ракіп
65’ Сергій Сидорчук
77’ Беньямін Вербіч
90+6’ Маркус Розенберґ

37-річний Маркус Розенберг став героєм поєдинку 5-го туру групового етапу ЛЄ Мальме – Динамо (4:3). У неймовірному матчі швед зумів відзначитись двома голами.

Мальме – Динамо – 4:3 – відео голів та огляд матчу

Особливою ця зустріч стала для Маркуса також по тій причині, що це був його останній матч на домашньому стадіоні Мальме. Вболівальники шведського клубу зробили крутий прощальний перфоманс для свого улюбленого нападника, який розчулив Маркуса.

Розенберг розпочинав свою кар'єру в Мальме, після чого встиг пограти у Аяксі, Вердері та інших клубах. У 2014-му форвард повернувся у рідну команду.

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Теги
Мальме - Динамо Мальме Мальме Ліга Європи Маркус Розенберґ Маркус Розенберґ футбольні фанати
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