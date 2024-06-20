Словенці та серби зустрічаються у другому турі групового етапу Євро-2024. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 2-го туру групового етапу Євро-2024 між збірними Словенії та Сербії стартує о 16:00 за київським часом. Поєдинок пройде на Альянц Арені в Мюнхені. Телетрансляція доступна на платформі MEGOGO.

У першому раунді Словенія зіграла внічию з Данією (1:1), а Сербія програла Англії (0:1). Словенці перебувають на третьому місці у таблиці, а серби посідають останню сходинку.

Футбол 24 звично проведе текстову онлайн-трансляцію, де можна стежити за головними подіями матчу.

Стартові склади:

Словенія: