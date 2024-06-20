Збірна Словенії в рамках 2-го туру групового етапу Євро-2024 зіграє з Сербією. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Обидві команди поки не перемагали на турнірі, тож прагнутимуть виправити становище. Втрата очок у другому турі може коштувати Словенії та Сербії місця у плей-офф. Особливо це актуально для сербів, які поки йдуть без залікових балів. Не набагато краще становище у Словенії, котра в заключному турі протистоятиме Англії. А перемога в Мюнхені над сербами може наблизити команду до виходу із групи.

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У перший ігровий день і Словенія, і Сербія діяли у схожому стилі. Вони віддали м'яч супернику і грали другим номером. І якщо серби можуть виправдати такий несміливий стиль футболу проти Англії статусом суперника, то від словенців у двобої з Данією очікували більшої агресії.

Зрештою, навіть без ігрової переваги Словенія продемонструвала, що може бути небезпечною в атаці. Нападник словенців Андраж Шпорар після першого туру є лідером Євро-2024 за xG з показником 1,33. Щоправда, свої численні нагоди форвард не реалізував.

Натомість лівий захисник Ерік Янжа став другим на турнірі за очікуваними асистами – 0,89 (більше лише у Кевіна де Брюйне). Проте Янжа своїм голом врятував команду від поразки і забив перший за останні 24 роки м'яч збірної Словенії на чемпіонатах Європи.

Сербії вдалося зіграти проти англійців надійно в обороні, за винятком одного епізоду, коли забивав Джуд Беллінгем. Команда Драгана Стойковіча нав'язала боротьбу фавориту, не соромилася порушувати правила (рекордні 19 фолів) і стала ідеальним компаньйоном, що доповнював інертну Англію.

11 - There were just 11 shots between Serbia (6) and England (5) tonight, the lowest of any game at the EUROs on record (since 1980). Boring. pic.twitter.com/gztaYjqvuh — OptaJean (@OptaJean) June 16, 2024

Якщо ж вести мову про гостроту Сербії в атаці, то її переважно створював лівий вінгер Філіп Костіч. Однак травма не дозволила йому дограти поєдинок і завадить Костічу вийти проти Словенії. Більше того, у розташуванні збірної Сербії повідомили, що гравець Ювентуса достроково покине турнір.

Це не єдина проблема у таборі сербів. Одразу після гри один із лідерів колективу Душан Тадіч вийшов до журналістів і поскаржився на тренера. Мовляв, його несправедливо відрядили у запас. Напередодні зустрічі зі Словенією Стойковіч намагався загасити будь-які прояви конфлікту і анонсував дві зміни у стартовому складі. Очевидно, Тадіч таки отримає свій шанс. Преса повідомила, що гравець Фенербахче попросив пробачення у Стойковіча на командному зібранні.

Kratko saopštenje Fudbalskog saveza Srbije:



- Kapiten reprezentacije Dušan Tadić je iskoristio priliku na današnjem sastanku reprezentacije da se zbog nepromišljenih izjava posle utakmice sa Engleskom izvini selektoru Stojkoviću i saigračima. pic.twitter.com/wo0ANUgZZH — Arena Sport TV (@arenasport_tv) June 18, 2024

Останні чотири поєдинки між цими командами свідчать про статистичну рівність та паритет. Двічі Словенія та Сербія розписували мирові та ще по разу перемагали. Чи не найяскравіша зустріч команд відбулася на Євро-2000 (тоді Словенії протистояла Югославія). Про неї, наприклад, напередодні згадував нападник сербів Алєксандар Мітровіч: "Це був справді незабутній матч. Сподіваюся, діти запам’ятають майбутню гру так, як ми запам’ятали свою в дитинстві".

Та все ж розраховувати на велику кількість м'ячів у матчі в Мюнхені, мабуть, не варто. Словенію цілком влаштує сценарій із поєдинку проти Данії. Зате вогню попереду може додати Сербія. У розпорядженні Стойковіча є низка класних атакувальних гравців: Влаховіч, Мітровіч, Йовіч, Тадіч, Живковіч. Інша справа, як він їх використовуватиме. Для сербської команди настає вирішальна мить – все або нічого.

Орієнтовні склади на матч Словенія – Сербія

Словенія: Облак – Карнічнік, Дркушіч, Бійол, Янжа – Стояновіч, Гнєзда-Черін, Елшнік, Млакар – Шпорар, Шешко

Сербія: Райковіч – Вельковіч, Міленковіч, Павловіч – Мілінковіч-Савіч, Гудель, Лукіч – Живковіч, Влаховіч, Тадіч – Мітровіч

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