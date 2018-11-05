Словацький захисник Шатка не зміг прибути в табір збірної перед грою з Україною – на нього напали та зламали щелепу

Словацький захисник Любомір Шатка, який є одноклубником Станіслава Біленького та Максима Третьякова, не скоро повернеться на футбольне поле.

На 22-річного захисника збірної Словаччини та Дунайскої Стреди Любоміра Шатку скоїли напад, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Футболіст відіграв повний матч чемпіонату проти Нітри та вирушив у табір збірної в Братиславу.

У столиці Словаччини на футболіста скоїли напад. Зловмисники вибили йому декілька зубів та зламали щелепу. Попереднє обстеження струсу мозку не виявило.

Зазначимо, що Шатка є одноклубником українських виконавців Станіслава Біленького та Максима Третьякова.

Словаччина прийматиме Україну у рамках 5 туру Ліги націй 16 листопада.