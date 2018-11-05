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Словацький захисник Шатка не зміг прибути в табір збірної перед грою з Україною – на нього напали та зламали щелепу

18:38 164 Читать на русском
Словацький захисник Шатка не зміг прибути в табір збірної перед грою з Україною – на нього напали та зламали щелепу
Любомір Шатка (зліва) / Фото: соцмережі

Словацький захисник Любомір Шатка, який є одноклубником Станіслава Біленького та Максима Третьякова, не скоро повернеться на футбольне поле.

На 22-річного захисника збірної Словаччини та Дунайскої Стреди Любоміра Шатку скоїли напад, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Футболіст відіграв повний матч чемпіонату проти Нітри та вирушив у табір збірної в Братиславу.

У столиці Словаччини на футболіста скоїли напад. Зловмисники вибили йому декілька зубів та зламали щелепу. Попереднє обстеження струсу мозку не виявило.

Зазначимо, що Шатка є одноклубником українських виконавців Станіслава Біленького та Максима Третьякова.

Словаччина прийматиме Україну у рамках 5 туру Ліги націй 16 листопада.

Ліга націй5 тур

Словаччина - Україна: П'ятниця 16 листопада 2018

Словаччина
до матчу
11
дн
:
0
год
:
38
хв
Україна
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Словаччина - Україна Словаччина Словаччина Ліга націй ДАК 1904 Любомір Шатка Любомір Шатка
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