Словацькі ЗМІ про матч Україна – Словаччина: "Ще одна аномалія – вони знову випробовують нашу психіку?"

Видання Novy Cas звертає увагу на те, що у матчі Ліги націй проти України збірна Словаччини вдруге за тиждень зіграє в аномальних умовах.

"Ще одна аномалія після данського фіаско – вони знову випробовують психіку словаків?" Під таким заголовком вийшов анонс матчу Україна – Словаччина. Серед тижня команда Яна Козака провела товариський матч проти чвертьфіналіста ЧС-2018. Усе б нічого, але Данія виставила гравців з 3-го і 4-го дивізіонів, які ким тільки не працюють (тут і фристйлер – зірка ютубу, і бухгалтер, і поліцейський, і механік), і кількох футзалістів. "Навіщо грати такі матчі? Я б краще пограв у двосторонку, ніж такий футбол без сенсу", – не приховував розпачу наставник словаків.

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"Стартовий матч у Лізі націй стане випробуванням психологічної стійкості гравців Козака. Після данського облому їх чекає чергове дивацтво – гра без глядачів. На щастя, спаринг з напіваматорами збірної Данії вже в минулому. Тепер Словаччина готується до старту в дивізіоні Б Ліги націй в українському Львові. На кону можливість кваліфікуватись на Чемпіонат Європи 2020 напряму", – пише ЗМІ.

Тренер гостей Козак не хоче повертатись до матчу з Данією. "Україна – інший суперник, має іншу якість, і ми будемо грати по-іншому. Футбол без глядачів буде, звичайно, дивним. Коли ми грали там, була чудова атмосфера. Мені самому цікаво, як з цим впораються господарі та мої гравці. Це сильний і неприємний суперник, але я вірю, що ми здолаємо українців і вивеземо звідси 3 очки".

Словаки відзначають, що ситуація з матчем проти Данії була найдивнішою справою у їхній кар'єрі. "Це були не дроворуби, але гра нам не дала абсолютно нічого. Мені дуже шкода, що мусимо грати проти України без глядачів", – розповів десятий номер Словаччини, гравець американського Реала Альберт Руснак, якого наші колеги ставлять у стартовий склад.

Чому ж УЄФА покарав Україну домашнім матчем без глядачів? Рішення було винесено за мотивами матчу проти Іспанії, що відбувся 3 роки тому. Тоді українські фанати вивісили банер з кельтським хрестом. Цей символ в Європейському футбольному союзі вважають забороненим, однак наші фанати стабільно підставляють українські команди його вивішуванням.

До слова, основу збірної України прогнозують такою ж, як проти Чехії, хоча наш головний тренер Андрій Шевченко натякав на можливі ротації у складі. Словакам малюють схему з тими ж 3-ма захисниками, як було в чехів. А ось попереду вийдуть 2 нападники (зокрема, Роберт Макі, що забив єдиний гол у київському матчі відбору на Євро-2016), яких підтримуватиме лідер Наполі Марек Гамшік.

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