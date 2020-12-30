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Слован встановив ціну на форварда, яким цікавиться Динамо – у киян буде багато конкурентів

15:49 734 Читать на русском
Слован встановив ціну на форварда, яким цікавиться Динамо – у киян буде багато конкурентів
Андраж Шпорар / фото з відкритих джерел

Один із керівників Слована з Братислави Іван Кмотрік прокоментував інтерес до форварда словацької команди Андража Шпорара.

"Я не уявляю, як можна продати його менше, ніж за 7-8 млн євро.

Осієк встановив ціну на форварда, яким цікавиться Динамо

Це правда, що Селтік надіслав нам конкретну пропозицію і проявив великий інтерес до Шпорара. Проте, інтерес є не тільки з їхнього боку. Інші сильні клуби з Іспанії, Франції, Італії, Португалії та Бельгії зверталися до нас щодо нього.

Інтерес дуже великий, ми очікуємо, що він буде ще більш яскраво вираженим, коли трансферне вікно офіційно відкриється", – цитує Кмотріка pravda.sk.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що кияни обиратимуть нового форварда із п'яти кандидатур. Серед них є нападник Осієка Мірко Маріч, який наразі лідирує у бомбардирських перегонах чемпіонату Хорватії.

До слова, Шпорар забив 12 голів у 11 матчах в поточному чемпіонаті Словаччини, а його команда впевнено лідирує у турнірній таблиці.

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